Hakkari'de Tarım ve Hayvancılık Üretimi Artırılıyor

Hakkari'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, boş ve atıl durumda olan araziler üretime kazandırılıyor. Çiftçilere tohum ve fide desteği sağlanarak, bu arazilerde buğday, arpa, nohut, karpuz ve domates üretimi gerçekleştiriliyor. Proje sayesinde tarım ve hayvancılık sektöründe üretim artışı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Hayvancılığın en önemli geçim kaynağını oluşturduğu Hakkari'de, üretimin artırılması amacıyla, 2 yılda boş ya da atıl durumda olan, nadasa bırakılan alanlarda üretime yeniden başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Hakkari'de 2 yılda değerlendirilemeyen 3 bin dekar alan ekonomiye kazandırıldı.

Söz konusu arazilerde üretimin yapılması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 75'i hibe olan tohum ve fide desteği sağlandı.

İl merkezi ve ilçelerdeki çiftçiler, 2 yılda aldıkları 217 ton buğday, 20 ton arpa ve 7 ton nohut ile 224 bin karpuz ve domates fidesini toprakla buluşturdu.

Üretim sürecinde müdürlük görevlileri tarafından sürekli denetlenen ve bilgilendirilen üreticiler, yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, AA muhabirine, kentte atıl arazilerin etkin kullanılması için kurum olarak çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çiftçilere mayısın sonunda yüzde 75'i hibe olan 183 bin karpuz ve 40 bin domates fidesi dağıttıklarını belirten Özkan, "Şükürler olsun ki bugün çalışmaların meyvelerini alıyoruz. İyi bir verime ulaşmış durumdayız. Karpuzlarımız bayağı bir iriliğe ulaşmış. Atıl olan arazileri tarıma kazandırmak amacıyla geçen yıl birinci etapta 87 ton buğday ve 7 ton nohut dağıttık. İkinci etapta da yaklaşık 130 ton buğday ve 20 ton arpa dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

"3 bin dekar atıl arazimizi tarıma kazandırmış olduk"

Kentte hasat döneminin geç başladığını, çiftçilerin toprakla buluşturduğu tohumlardan iyi verim aldığını aktaran Özkan, üreticilerin verilen desteklerden memnun olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının kırsaldaki nüfusu orada tutarak daha çok üretim yapmalarını sağlamak olduğunu aktaran Özkan, "İlimizde yaklaşık 3 bin dekar arazimizi tarıma kazandırmış olduk. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Bu çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. İlimizin potansiyeline uygun üretim planlamasını Bakanlığımızla paylaşacağız ve buna göre bir üretim planlaması hazırlayacağız." diye konuştu.

Özkan, bölgeye göre daha ılıman iklimi olan Derecik'te Bakanlıklarının yanı sıra Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle 100'ün üzerinde sera kurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kent tarımı çok önemli. Domatesi, karpuzu Antalya'dan buraya getirmek istemiyoruz. Hakkari kendi ihtiyacını karşılayacak ölçekte üretim yapabilir. Domatesini, karpuzunu, biberini üretebilir. Bu çok değerlidir. Çukurca'da da anahtar teslimini yapacağımız 17 seramız var. Yine arı, kovan, güneş enerji sistemi, çoban barınakları, arıcı barınaklarının dışında keçi ve koyunları da yüzde 50 hibeyle çiftçimize veriyoruz. Türkiye'de şu anda kırsalda en çok insanın yaşadığı kentlerin başında Hakkari geliyor. Bu bizim için bir şanstır. Bu nüfusu kırsalda tutup üretime katmalıyız. Bu maksatla mera projelerimizi de geliştiriyoruz."

"Bu yıl iyi bir gelir bekliyorum"

Demirtaş köyü Yağmurlu mezrasında yaşayan çiftçi Ekrem Yaşar da geçen yıl desteklerden yararlanarak aldığı 500 kilogram buğday tohumunu 50 dönümlük alana ektiğini belirtti.

Destekler sayesinde üretimin arttığını ve ekonomiye katkı sağlandığını anlatan Yaşar, "Bu sene de 100 dönüme buğday ektim. Bunun yaklaşık 50 dönümü kışlık buğday. Bu yıl iyi bir gelir bekliyorum. Hasada da başladık. Başak durumu çok iyi. Hastalık yok. Dönüm başına 600 kilogram verim bekliyoruz. Verilen tohumun çok faydası oldu. Yüzde 75 hibeli zaten. Böyle olunca çiftçi de talep ediyor. Çiftçilerin daha da desteklenmesi lazım." dedi.