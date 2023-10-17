Hakkari'de Meyve Fidanı Dağıtımı Yapılacak

Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde yüzde 75 hibe destekli meyve fidanı dağıtımı yapacağını duyurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TAKEP projesi bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan projelerinin kabul edildiği belirtilerek, "Proje çerçevesinde; Hakkari'nin coğrafi durumu ve iklim yapısı göz önüne alınarak ilçe bazında ceviz, kayısı, kiraz, elma, armut, Trabzon hurması, ayva ve fıstık fidanı dağıtımı yapılacaktır. Fideler yüzde 75 devlet hibeli, yüzde 25 çiftçi öz katkısı alınarak dağıtımları yapılacak. Fidanların çiftçiler için başvuru ve öz kaynak yatırma tarihi 12.10.2023 Çarşamba günü başlayacak olup 27.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar sürecektir. Merkezde başvurular Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise ilçe müdürlüklerine yapılacaktır" denildi. - HAKKARİ