Hakkari'de "Madencilik Çalıştayı" düzenlendi - Haberler

Hakkari'de, maden yataklarının potansiyelini ortaya koymak, doğru arama yöntemleriyle yenilerini eklemek ve üretilen madenleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Madencilik Çalıştayı" başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Valilik, Hakkari Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, (DAKA) Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Madenciler Derneğinin iş birliğiyle üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentin geleceğinin madencilik ile dağ, kış ve doğa turizminde olduğuna vurgu yapan Akbıyık, çalıştayın il için faydalı olacağını, buradaki madenleri ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak şekilde çıkarmak ve işlemek gerektiğini belirtti.

İlde kurşun, çinkonun yanı sıra asfaltit ve altın gibi değerli madenlerin de bulunduğuna işaret eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Şu anda ilimizde güvenlik gerekçesiyle kapalı madenimiz hemen hemen yok gibi. Yüzde 99'unu açtık. Belli bir kontrol çerçevesinde kademeli olarak açtık. Bundan sonra rezerv tespitinin yapılması gerekiyor. Kentimiz arkeolojik açıdan da zengin bir ilimiz. Hakkari turizm anlamında da bölgenin önemli bir merkezi olma yolunda ilerliyor. 3 yıldır kentte doğal gaz kullanılıyor. Yüksekova'nın da ihalesi yapıldı. İnşallah en kısa sürede orası da kavuşacak. Organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Şu an altyapı proje ihalelerini yapıyoruz. Hedefimiz 2023'te Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nde kazmanın vurulması ve fabrikaların gelmesi."

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de her bölgenin tespit edilen ve edilemeyen birbirinden farklı özellikleri olduğunu ifade ederek, "Üniversite olarak Hakkari coğrafyasında sağlık, doğa sporları, dağ sporları ve su sporları turizminin bölgenin çok önemli zenginlikleri arasında olduğuna inanıyoruz. Madencilik yaparken doğayı da bozmadan muhakkak bilimsel çalışmalarla, yeni gelişen teknolojilerle bu işi yapabilmemiz gerekir." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi ve Türkiye Kurşun Çinko Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk de kentin çinko üretiminde 300 bin ton ile açık ara lider durumda olduğuna dikkati çekerek, çalıştay kapsamında maden sahalarında incelemelerde bulunacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından aynı üniversiteden Prof. Dr. Nurullah Hanilçi, "Hakkari Dağlarında Doğru Maden Aramacılığı ve Mapeg'in Rolü" konulu sunum yaptı.

Çalıştaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, madenciler ve akademisyenler de katıldı.