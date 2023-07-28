Hakkari'de Kenger Bitkisi Ekonomiye Yıllık 2 Milyon Dolar Katkı Sağlıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehyet Es, 30 yıldır sattığı kenger bitkisiyle kentin ekonomisine yıllık 2 milyon dolar katkı sağlıyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde ilkbahar aylarında yetişen kenger bitkisi, birçok hastalığa iyi geldiği gibi birçok aileye de ekmek kapısı oldu. İlçede yaşayan Mehyet Es isimli çiftçi, 30 yıldan beridir topladığı kenger çekirdeklerini kendi imalathanesinde ayıklayarak satıyor. Her sene 400 tona yakın kenger çekirdeği toplayan Es, 40 kişiye de ekmek kapısı sağlıyor. Kentin ekonomisine yıllık 2 milyon dolar katkı sağlayan Mehyet Es, "Biz burada kengerleri ayıklıyoruz, sonra torbalara bırakıyoruz. Dikenli bir bitki olduğu için bizde eldiven kullanıyoruz. Bu kengeri tüm Hakkari ve ilçelerinde toplayıp buraya getiriyoruz. Burada yaptığımız işlemlerden sonra Irak'a satıyoruz. Ben 30 yıldır bu kenger işini yapıyorum. Malum halkımız 6'ncı aydan 7'inci aya kadar bu kengeri topluyor. Onlar da topladıkları kenger çekirdeklerini bize getiriyorlar. Bizde Irak pazarına sürüyoruz. Her sene maksimum 400 tona yakın kenger çekirdeğini topluyoruz. Bunun birinci kalitesini 250 TL'nin üzerinde alıyoruz. Burası 40'a yakın kişiye ekmek kapısı oluyor. Bununla beraber bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor. Amacımız Hakkari ve ilçelerine büyük bir fabrika kurmaktır" dedi. - HAKKARİ