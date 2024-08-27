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Hakkari'de Kadın Kooperatifi İlk Nohut Hasadını Gerçekleştirdi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi (DEMETER), kadınlar tarafından yapılan nohut hasadını gerçekleştirdi. Kaymakam ve İlçe Tarım Müdürü de hasada katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi (DEMETER) bünyesinde bir araya gelen kadınlar, ilk nohut hasadını elleriyle gerçekleştirdi.

İlçeye yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünün Mamerzan bölgesinde 7 dönümlük alanda ekimi kooperatif üyeleri tarafından yapılan nohudun hasadı ise Kaymakam Mustafa Akın ve Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'in katılımıyla yapıldı. 7 dönümlük alanda kadınlarla beraber nohut toplayan Kaymakam Akın, "Kooperatifimiz, özel bir organizasyon örneği ile vatandaşlarımızın tarımsal ürünlerini piyasaya sürmelerinde yardımcı oluyor. Nohut, bal, dut, üzüm gibi diğer ürünlerin pazarlanmasında önemli bir boşluğu dolduruyorlar. Kendilerine yaptıkları bu organizasyon için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kooperatif üyelerinden Derya Taşar ise aile olarak bu işin içerisinde olduklarını belirterek, "Eskiden sadece kendi ihtiyacımız için üretim yapardık, kooperatifle beraber işi daha kapsamlı, daha profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Aile olarak genellikle genç kesim, üniversite mezunu ve atanamamış kişilerden oluşuyoruz. Biz bir şekilde pes etmiyoruz. Üretimle, hayvancılıkla olsun, bir şekilde kendimize ve topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yüksekova Ekonomi hakkari Tarım Kadın Ekonomi Güncel Haberler

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