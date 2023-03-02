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Hakkari'de ekmek 5 TL oldu

Ekonomi Haberleri

Hakkari'de ekmek 5 TL oldu

Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı yeni zamla 5 TL'ye yükseldi.

Hakkari'de 200 gram ekmeğin fiyatı yeni zamla 5 TL'ye yükseldi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanlığı (HESOB), 4 TL olan 200 gram ekmeğe 1 TL zam uygulanmasına karar verdi. Zamlı fiyat HESOB tarafından kent genelinde uygulanmaya başladı. Alınan kararla birlikte 200 gram tırnaklı pide ve somun ekmeğin fiyatı 4 TL'den 5 TL'ye, 130 gram (açık) lavaş ekmeğin fiyatı 2,5 TL'den 3,5 TL'ye yükseldi.

Hakkari'de iki yılda ekmeğe iki defa zam yapıldığını belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Van'da ekmeğin 3,5 ile 4 TL arasında satıldığını ifade eden vatandaşlar, "Temel gıda maddelerinden ekmeğin 5 TL'ye çıkartılması insafsızlıktır" diyerek tepkilerini dile getirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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