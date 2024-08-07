Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Cilo Dağı eteklerinde bal üretimi başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerindeki kovanlardan elde edilen balın sağımı başladı. Aracılar, bölgede en kaliteli balları elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü, arıcılara bereketli bir sene diledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde aylar öncesi bırakılan kovanlarda üretilen balın sağımına başlandı.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen aracılar, bölgede en kaliteli balları elde etmeye devam ediyor. 25 yıldır Yüksekova bölgesinde aracılıkla uğraşan Ordulu Özgür Zengin ve ailesi, bu sene Cilo Dağı eteklerinde yer alan Büyükçiftlik beldesine bağlı Suüstü köyünde çalışmalarını sürdürüyor. Aylar önce büyük zahmetlerle bıraktıkları 900 kovandan bal elde etmeye başlayan Zengin ailesi, bereketli bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Zengin ailesinin üretimini gerçekleştirdiği yerde incelemelerde bulunan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, büyük zahmetlerle üretim yapan arıcılara bereketli bir sene dileyerek, üretimin yanında yer alacaklarını belirtti.

Büyük zahmetlerle bal üretimi yaptıklarını belirten Özgür Zengin, "40 yıldır babadan gelen bu mesleği yapıyoruz. 25 yıldır da Yüksekova bölgesine gelmekteyiz. Şekersiz organik bal üretiyoruz. Mayıs ayında buraya geldik. Şu anda sağımımızı yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sene diyebiliriz" dedi.

Yüksekova'da evlendiğini de dile getiren Zengin, "Burada evliyim. Buranın damadıyım. Güzel bir şekilde ekmeğinizi kazanmaktayız. Burada 900 kovanımız var ve ailece bakıyoruz. Bundan sonra kış sezonu için de Bodrum'a gideceğiz. Bugün Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit bizleri ziyaret etti ve kendisine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yüksekova hakkari Ekonomi Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi can verdi

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 kişi can verdi

 Galatasaray'ın 18 milyon euroluk Gabriel Sara transferi alacaklıları kızdırdı

Galatasaray'ın 18 milyon euroluk Gabriel Sara transferi alacaklıları kızdırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı

Görme engelli kadın, adliye asansöründe memurun tacizine uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title