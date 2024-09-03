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Hakkari'de çiftçi kestane yetiştiriyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hasan Soydan isimli çiftçi, internet üzerinden aldığı kestane fidelerini yetiştirerek ekim ayında hasada başlayacak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hasan Soydan isimli çiftçi, internet üzerinde aldığı kestane fidelerini yetiştirerek ekim ayında hasada başlayacak.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Hasan Soydan isimli çiftçi, bahçesi için internet üzerinden yıllar önce kestane fideleri sipariş etti. Fideleri bahçesine dikerek emek veren Soydan, ilçede bir ilk olarak ekim ayında hasada başlayacak.

Soydan'ı köyünde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri, başarılı çiftçiyi tebrik ederek, tüm bölgede aynı durumun çoğalması dileğinde bulundular.

Bölgede tarımda güzel manzaralar yaşandığını belirten Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır, "Hasan amca yıllar önce internet üzerinden kestane fidelerini istedi. Gelen fideleri bahçesinde dikerek, bu bölgede rastlamadığımız bir durumu bizlere yaşattı. Hasan amcanın büyük emek verdiği kestaneler gün yüzüne çıktı. Bu da bizleri mutlu etti. Bizde kurum olarak yerinde inceleyerek kendisini tebrik ettik. İnşallah bölgede bu görüntüler çoğalır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çiftçilik Yüksekova hakkari Ekonomi Güncel Tarım

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