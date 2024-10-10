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Hakkari'de Ceviz Hasadı Başladı

Hakkari'de Ceviz Hasadı Başladı
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Yüksekova ilçesinde Bağdaş köyü Ericik mezrasında ceviz hasadı gerçekleştirildi. Yılmaz ailesi, bu yıl 5 ton civarında ceviz beklediklerini belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte ceviz hasadı başladı.

Yüksekova ilçe merkezine 34 kilometre uzaklıkta yer alan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında büyüklüğü ve lezzetiyle dikkat çeken cevizin hasadına başlandı. Bir araya gelen aile bireyleri, ceviz vadisinde yoğun bir şekilde çalışarak ceviz hasadını gerçekleştirdiler. Ceviz vadisini yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yılmaz ailesine kolaylık dileyerek bereketli bir sene temenni etti.

Ceviz hasadını yapan Yılmaz ailesi, bu senenin bereketli olduğunu ve 5 bin tona yakın ceviz beklediklerini belirttiler. Ceviz vadisinde ailece çalıştıklarını belirten Abdurrahman Yılmaz, "Yıllar önce Adilcevaz'dan getirdiğim ceviz ağaçları, yılların emekleriyle büyük çapta verim vermeye başladı. Bu sene hasat yapmaya başladık. 5 tona yakın ceviz bekliyoruz. Ailece hepimiz de ceviz hasadını gerçekleştiriyoruz. Zordu ama ben bunu en iyi şekilde başardım, bunu herkes de başarabilir. Bugün bizi köyümüzde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit'e de teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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