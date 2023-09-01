Hakkari'de Belediye Halk Otobüsü Ücretlerine Zam Yapıldı

Artan maliyetler ve akaryakıta gelen zamlardan sonra Hakkari'de belediye halk otobüsü şehir içi ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. Zamlı tarifeden sonra öğrenci bilet ücreti 2 TL'den 4 TL'ye çıkarken, normal bilet ise 3,5 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı. Zamlı tarifenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.