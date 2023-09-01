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Hakkari'de Belediye Halk Otobüsü Ücretlerine Zam Yapıldı

Ekonomi Haberleri

Artan maliyetler ve akaryakıta gelen zamlardan sonra Hakkari'de belediye halk otobüsü şehir içi ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. Zamlı tarifeden sonra öğrenci bilet ücreti 2 TL'den 4 TL'ye çıkarken, normal bilet ise 3,5 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı. Zamlı tarifenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Hakkari'de belediye halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı.

Artan maliyetler ve akaryakıta gelen zamlardan sonra Hakkari'de belediye halk otobüsü şehir içi ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. Zamlı tarifeden sonra öğrenci bilet ücreti 2 TL'den 4 TL'ye çıkarken, normal bilet ise 3,5 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı.

Zamlı tarifenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hakkari Zam Ekonomi Haberler

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