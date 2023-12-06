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Hakkari'de 40 Yıllık Hayal Gerçekleşti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Muhyettin Ertuğrul, 40 yıllık hayalini gerçekleştirerek, köyünün karşısında bulunan araziye 500 meyve fidanı dikti. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen proje sayesinde Ertuğrul, hayalini gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Muhyettin Ertuğrul (65) isimli şahıs, 40 yıllık hayalini gerçekleştirerek, köyünün karşısında bulunan iki dağ arasında kalan 15 dönümlük araziye 500 meyve fidanı dikti.

İlçenin Demirkonak köyünde 40 yıldan fazla çiftçilikle uğraşan 65 yaşındaki Muhyettin Ertuğrul, hayalini gerçekleştirmek için Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Yüksekova Ziraat Odası öncülüğünde yaptığı başvuruyla 40 yıllık hayali olan arazi için 500 fidanı almaya hak kazanan Muhyettin amca, hayalini gerçekleştirdiği araziyi Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ile birlikte gezdi.

40 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirten Muhyettin Ertuğrul, "65 yaşındaydım hala çiftçilikle uğraşıyorum. Ben yıllardır köyümde yonca ve buğday ekiyorum, ama yıllardır hayalim olan 2 dağ arasında kalan 15 dönümlük araziyi yeşile dönüştürmekti. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in öncülüğünde Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduk. Şükür Allah'a 40 yıllıdır hayalim olan arazime 500 meyve fidanı aldım. Bana bu desteği sağlayan devletimize teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağlayan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'e teşekkür ediyorum. Allah'a hamdolsun bundan sonra ölsem de ardımda bir hayır bıraktım. Artık çocuklarıma, torunlarıma bir eser bırakacağım" dedi.

Muhyettin amcanın 40 yıldır beklediği ana şahit olduğunu belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise "Bugün Muhyettin amcamızın 2 dağ arasında bulunan tarlasındayız. Amcamızın 40 yıllık bir hayali vardı, o hayali gerçekleşti. Arazisini şu an meyve ağaçlarıyla donattı. Bizde kendilerini ziyaret edip tebrik ettik. İnan şu an çok mutluyuz, çünkü amcamız o sevdasından vazgeçmedi ve en sonunda başardı. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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