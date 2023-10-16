Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zincir Marketlerde Fiyat ve Etiket Denetimleri Gerçekleştirdi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki zincir marketlerde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimlerde ekipler hijyenik, ürünlerin reyondaki fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapıyor. Fiyat karşılaştırmasında etiket fiyatına göre kasada farklı fiyat çıkması durumunda ilgili market hakkında tutanak tutuluyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak yaptıkları denetimlerde yine fiyat kontrolü gerçekleştirdiler. Alışveriş arabasına özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerini koyarak kasaya getirdiler. Ürünlerin kasadaki fiyatlarıyla reyondaki fiyatı arasında farklılık olup olmadığını kontrol ettiler. Yapılan denetimlerde market yetkililerinden fiyat ve etiket konusunda duyarlı olmaları istendi. - HAKKARİ