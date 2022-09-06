Hakan Berlin: Kozmetik Sektöründe Türkiye'yi Başarılı Bir Şekilde Temsil Etmek İstiyoruz

Kendi soy ismini verdiği markasıyla kozmetik sektöründe çalışmalarda bulunan Hakan Berlin, Berlin Kozmetik markasıyla çalışmalarına devam ediyor. Kozmetik sektöründe dikkat çekici çalışmalarda bulunmak istediklerini belirten Berlin, "Kozmetik sektörü, oldukça önemli ve değerli bir sektör. Dolayısıyla bu alanda inovatif çalışmalarda bulunmak, sektörün gelişimi adına oldukça önemli'' dedi.

Hakan Berlin, '' Berlin Kozmetik olarak sektörün ilerlemesi adına çalışmalarda bulunuyor, kendimizi ve markamızı geliştirmek için faaliyetlerde bulunuyoruz." ifadelerinde bulundu.

Güzelliğine önem veren kadın ve erkeklerin özellikle yenilikçi parfümlere yönelim gösterdiğini belirten Berlin, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biliyorsunuz güzel ve estetik bir görünüm, uzun yıllardan beri insanların önem verdiği bir konu. Dolayısıyla güzel görünmek isteyen kadın ve erkekler çeşitli kozmetik ürünlerine yönelim gösteriyor. Bunlar arasında parfümlerin de özel bir konumda bulunduğunu söyleyebiliriz. Biz de Berlin Kozmetik olarak yenilikçi kokular oluşturmak için çalışmalarda bulunuyoruz." dedi.

GÜZEL KOKU HER ZAMAN DEĞER GÖRÜYOR

Güzel kokunun her zaman değer gördüğünü, bu nedenle kozmetik sektöründe güzel kokunun ön plana çıktığını belirten Hakan Berlin, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Kozmetik sektöründe çalışmalarda bulunuyorsunuz hem insan sağlığına hem de estetiğe önem vermelisiniz. Bu nedenle kozmetik sektöründeki çalışmaların titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli. Kozmetik ürünleri içinde oldukça fazla talep gören parfümlerin yenilikçi kokulara sahip olması, insanların bu tür parfümlere yönelim göstermesini olanaklı hale getiriyor. Biz de Berlin Kozmetik olarak en iyi kokuları oluşturmak için titiz ve kurumsal bir çalışma içindeyiz" açıklamalarını yaptı.

DÜNYA MARKASI OLMAK TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Dünya markası olmanın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek açısından önemli olduğunu belirten Hakan Berlin, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Kozmetik sektörü oldukça kompleks bir sektör. Bu nedenle bu alanda yapılacak çalışmalarda belli bir sistem üzerinden hareket etmek oldukça önemli. Biz de Berlin Kozmetik olarak çalışmalarımızı kurumsal bir şekilde sürdürüyor, markamızı dünya markası haline getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda bize destek sunan güçlü ve dinamik bir ekibimiz var. Umuyoruz ki çalışmalarımızla kozmetik sektöründe istediğimiz konumda bulunmak" ifadelerini kullandı.