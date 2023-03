HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'ten kamu işçilerine ilk altı ayda yüzde 45 zam talebi

HAK-İŞ Konfederasyonu ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren ve 2023-2024 dönemini içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin ortak basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ konfederasyonlarının işverenler adına Kamu Toplu İş Sözleşmesi'nde yer almasını istedikleri ortak taleplerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS'e iletildiği belirtildi. Talepler arasında ilk sırada toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri 15 bin liranın altında olan işçilerin ücretlerinin 15 bin liraya çekilmesi yer aldı.

BİRİNCİ ALTI AY İÇİN YÜZDE 45 ZAM TALEBİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşçilerin ücretlerine payı ilave edildikten sonra toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık-günlük-saatlik brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 oranında zam yapılacaktır. Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının yüzde 5 fazlası oranında zam yapılacaktır. Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı Kanun'a göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere (belediye şirketleri ve İl Özel İdare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan iş yerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır. Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere sosyal yardım olarak 2023 yılı için her ay net 2 bin 500 lira, 2024 yılı için her ay net 3 bin 500 lira olarak ödenecek. Toplu iş sözleşmeleri çerçevesindeki işçilere her yıl mayıs ayında net 4 bin lira tutarında "ek ödeme" yapılacak. Bu tutar, 2023 yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla arttırılarak ödenecek. İlk defa toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde de aynı tutarda ödeme yapılacak."

KADROYA GEÇİRİLEN İŞÇİLER İÇİN YASAL DÜZENLEME

Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması talep edilerek, "İşçilerin iş ve iş yeri değişikliği ile özlük hakları (hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu vb. zorunlu nedenler) konularında mevcut mevzuattaki sınırlandırıcı hükümlerin kaldırılması çalışmaları ivedilikle sonuçlandırılacaktır. İşçilerin kadroda belirtilen iş unvanları ile fiilen yaptıkları işler dikkate alınarak iş-görev tanımları toplu iş sözleşmesinin eki olarak ilave edilir. İşçilerin fiilen yaptıkları iş ile SGK'ya bildirilen meslek kodları uyumlu hale getirilecektir. Bu kapsamda kadroya geçirilen işçilerin emeklilik-yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar çalışmalarına ilişkin sınırlandırıcı hükmün kaldırılması için yasal düzenleme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.