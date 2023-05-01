Hak-İş Konfederasyonu Sinop İl Temsilcisi: Daha iyi şartlarda yaşayabilecek bir ücret talep ediyoruz

Hak-İş Konfederasyonu Sinop İl Temsilcisi Esra Gelişli, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle açıklama yaparak, Türkiye koşullarında daha iyi şartlarda yaşayabilecek ve alın terinin kazanıldığı, daha hak edildiği bir ücret talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, açıkların kapatılmasını ve çalışma hayatındaki şartların iyileştirilmesini istediklerini söyledi.

MUSTAFA USTA

Hak-İş Konfederasyonu Sinop İl Temsilcisi Esra Gelişli, "Türkiye koşullarında daha iyi şartlarda yaşayabilecek ve alın terinin kazanıldığı, daha hak edildiği bir ücret talep ediyoruz" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Sinop İl Temsilcisi Esra Gelişli, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle açıklama yaptı. Gelişli, şunları söyledi:

"AÇIKLARIN KAPATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Şu anda 696 ile kadroya geçerken kadro dışında kalan arkadaşlarımız var. Bunların bir an önce kadroya alınmasını talep ediyoruz. Şu anda kamu çerçeve protokolü için milyonlarca işçi gözünü ekranlara dikti ve haber bekliyor. Şu anki Türkiye koşullarında daha iyi şartlarda yaşayabilecek ve alın terinin kazanıldığı, daha hak edildiği bir ücret talep ediyoruz. Her geçen gün ekonomi olarak para açılıyor. Bu açıkların kapatılabilmesi için bizim de ücretlerimizin artması gerekiyor. Bu açıkların kapatılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda çalışma hayatındaki şartlarında biraz iyileştirilmesini istiyoruz. Bir görevde çalışan arkadaşlarımız eğer bir kurum da temizlik personeli olarak başlayan arkadaşımız temizlik personeli olarak çalışmıyorsa bunda bürokratlarda hata buluyorum. Bunların düzeltilmesini istiyorum. Biz aslında ad