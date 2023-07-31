HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Üye Sayılarının Arttığını Açıkladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşılan temmuz ayı üye istatistiklerini değerlendirerek, sendikalarının üye sayılarının arttığını belirtti. Arslan, sendikasız işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarına davet etti ve Türkiye'nin emekçilerin yüzyılı olmasını diledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara, yeni zirvelere daha emin adımlarla yürüyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyor, Türkiye Yüzyılı'nın emekçilerin yüzyılı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca paylaşılan işçi sendikalarına ait temmuz ayı üye istatistiklerini değerlendirdi.

HAK-İŞ'in işçilerin takdirini ve güvenini kazanmaya, bütün zorluklara rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Sendikalarımız üye sayılarını artırarak yoluna daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde Hizmet-İş Sendikamız Türkiye'nin ve iş kolunun en büyük sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikamız ise Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası ve iş kolunun lideri olmuştur. HAK-İŞ'e üye yedi sendikamız bulundukları iş kollarında lider olmuştur. HAK-İŞ ve üye sendikaları, örgütlenmede yaşanan zorluklara rağmen büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam etmektedir."

İstatistiklere göre, 16 milyon 413 bin 359 işçinin yüzde 14,76'sına denk gelen 2 milyon 421 bin 940'ının sendika üyeliğinin bulunduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu tablo bize daha büyük sorumluluk yüklemekte ve yapacak daha çok işimiz olduğunu göstermektedir. Üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara, yeni zirvelere daha emin adımlarla yürüyoruz. Sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyor, Türkiye Yüzyılı'nın emekçilerin yüzyılı olmasını diliyoruz."