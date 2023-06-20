HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Asgari ücrete yapılan ara zammı önemli buluyoruz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrete yapılan ara zammı önemli bulduklarını belirterek "Asgari ücretlinin satın alma gücünün korunmasına yönelik ekonomi politikalarının da hızla hayata geçirileceğine inanıyoruz." dedi.

Arslan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanacağının açıklanmasının ardından değerlendirmede bulundu.

Yeni asgari ücretin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emekçilerin enflasyona ezdirilmeyeceği anlayışının ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Arslan, belirlenen rakamın çalışanlara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Arslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü ve eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin politikalar ve araçlar hayata geçirilerek emekçilerin yüzyılının da gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zammı önemli buluyoruz. Asgari ücretlinin satın alma gücünün korunmasına yönelik ekonomi politikalarının da hızla hayata geçirileceğine inanıyoruz."

Tüm ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmının vergiden muaf tutulmasına ilişkin düzenlemenin devam etmesini ve asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteğinin 500 liraya çıkarılmasını önemli bulduklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte asgari ücret ile vergi oranları arasındaki makasın giderek daraldığına da dikkat çekiyor ve bu kapsamda ücretler üzerindeki vergi oranlarının düzenlenmesine duyulan ihtiyacı bir kez daha belirtmek istiyoruz. HAK-İŞ olarak, işçilerin tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz."