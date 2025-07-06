HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kamu Çalışanlarına Çağrı

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN: TALEPLERİMİZİ LÜTFEN DİKKATE ALIN

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz" dedi.

Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen 'HAK-İŞ Kadın Komitesi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün arzu ettikleri gibi şu ana kadar gerçekleşmediğini belirtti. Arslan, "600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlası HAK-İŞ sendikalarının üyesi. Dolayısıyla kamu çalışanlarının, bu kamu çerçeve protokolünde beklentileri çok yüksek. 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 çıktı. Geçtiğimiz cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor. Ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. Bu işi nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Grev yapılacak yerlerde grev yapılması söz konusu olabilir. Grevin yasak olduğu yerlerde yüksek hakem kurulu söz konusu olabilirö diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN İMKANLARI VAR'

Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak noktada Türkiye'nin imkanları olduğunu vurgulayan Arslan, "Türkiye büyüyor. Bu sene milli gelirimiz 17 bin doları geçecek. İhracat devam ediyor ve artıyor. Çalışanlar olarak üretiyoruz. İstihdam tarihimizin en yüksek noktasındayız. İşsizlik Türkiye'de en düşük noktada, yüzde 8,4'e gelmiş. Daha da geliyor. Enflasyon göreceli olarak düşüyor. Faizler artık yükselmiyor, bu ay içerisinde faizlerin düşeceğini göreceğiz. Biz devletin kaynaklarına inanıyoruz ve güveniyoruz. Zorluklar olduğunu biliyoruz. Ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasını engel zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler olarak görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasını istenmesi haksızlıktır. Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruzö dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,