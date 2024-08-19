HAK-İŞ, çalışma hayatının sorunlarına dikkat çekmek için etkinlik düzenleyecek

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepleri dile getirmek amacıyla düzenleyecekleri etkinliklerin ilkini 23 Ağustos'ta Kayseri'de gerçekleştireceklerini duyurdu.

HAK-İŞ Kayseri Şube Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Değirmenci, çalışma hayatında emekçiler adına çözülmeyi bekleyen sorunlara dikkati çekmek için Genel Başkan Mahmut Arslan liderliğinde 23 Ağustos'ta "Büyük Kayseri Buluşması" gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Değirmenci, milyonlarca çalışanın talepleri ve beklentilerini dile getirmek için Türkiye'nin 3 ilinde emekçilerle buluşma kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu buluşmaların ilkini ülkemizin sanayisinin kalbinin attığı, mal ve hizmet üretiminde emek ve alın terinin yoğun olduğu Kayseri'de yapmayı kararlaştırdık. Bugüne kadar Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında kamuoyunda dile getirdiğimiz çalışma hayatının sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin taleplerimizi, 23 Ağustos'ta Kayseri'de, 5 Eylül'de Kocaeli'nde 13 Eylül'de de Gaziantep'te yapacağımız buluşmalarla bir kez daha haykıracağız. Bu buluşmalarda vergi adaletsizliği, sendikal baskılar, işten çıkarmalar ve sürgünler, Kamu Çevre Protokolü'ne ek protokol zam talebi, kayıt dışı istihdam, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin konularda taleplerimizi dile getireceğiz."

Emekçilerin sesinin yükseleceği bir buluşma düzenleneceğini vurgulayan Değirmenci, 1 milyona yakın üyesiyle HAK-İŞ'in işçiyi girdiği darboğazdan kurtarmak için mücadele edeceğini ifade etti.

Değirmenci, ilk buluşmanın 23 Ağustos Cuma saat 17.30'da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacağını sözlerine ekledi.