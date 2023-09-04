Hainan Havayolları Yolcu Trafiği Arttı

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in önde gelen havayolu şirketlerinden Hainan Havayolları Holding Limited Şirketi'nin yıl ortası raporuna göre, şirketin yolcu trafiği yılın ilk altı ayında artış gösterdi.

Hainan Havayolları, 2023 yılının ilk altı ayında 28,46 milyon yolcu taşıyarak bir önceki yıla göre yüzde 173,9 oranında kayda değer bir artış gösterdi. Şirketin verilerine göre, Hainan Havayolları'nın toplam taşımacılık cirosu da bir önceki yıla kıyasla yüzde 133,38 artarak 4,62 milyar ton-kilometreye ulaştı.

Rapor ayrıca yılın ilk yarısında şirketin faaliyet gelirinin 27,63 milyar yuanı (yaklaşık 3,85 milyar ABD doları) aştığını ortaya koydu. Hainan Havayolları, kambiyo zararlarının etkisi hariç tutulduğunda dönem içinde karlılık elde ettiğini bildirdi.

Havayolu ayrıca, temel operasyonel verilerindeki kayda değer büyüme ile uluslararası rotalarında da büyük bir toparlanma bildirdi. Şirketin yolcu taşıma hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.280,23 artarken, ücretli yolcu kilometresi de yüzde 1.475,05 yükseldi.

Hainan Havayolları 30 Ağustos itibarıyla 31 yabancı şehre gerçekleştirdiği uçuşlar da dahil olmak üzere bu yıl 100'ü aşkın bölgesel ve uluslararası rotada faaliyet gösterdi.