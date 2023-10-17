Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı olan ülkelerle ticaret hacmi 2013 yılından bu yana artış göstererek 94,4 milyar yuana yükseldi.

Hainan eyaletinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı olan ülkelerle ticaret arttı

HAİKOU, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı olan ülkelerle ticareti 2013 yılındaki 57,4 milyar yuandan (yaklaşık 8 milyar ABD doları) 2022 yılında 94,4 milyar yuana yükseldi. On yıl içindeki yıllık ortalama büyüme oranı ise yüzde 5,7 olarak kaydedildi.

Haikou Gümrüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2023'ün ilk üç çeyreğinde eyaletin Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle dış ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,3 artarak 81,4 milyar yuana ulaştı. Söz konusu dönemde Hainan eyaletindeki 1.140'ı aşkın işletmenin Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle dış ticaret faaliyeti yürüttüğü ve eyaletin Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle dış ticaret değerinin yüzde 60'ından fazlasını özel sektörün oluşturduğu belirtildi.

Özellikle son on yılda Hainan'ın toplam dış ticaretinin yarısından fazlası Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle yapılan ticaretten oluştu.

Hainan, 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu hattında önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Haikou Gümrüğü Başkan Yardımcısı Zhao Junlun, gümrüğün Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle ticaret, denetim ve karantina gibi alanlarda işbirliği yapmaya devam edeceğini kaydetti.