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Haftayı Dolar 18,87 Tl, Euro 20,06 TL'den Kapattı

Ekonomi Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ekonomiye etkileri izlenmeye devam ediliyor. Dolar günlük olarak sınırlı yükselişler gösterirken haftayı 18,87 liradan, euro 20,08 liradan tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ekonomiye etkileri izlenmeye devam ediliyor. Dolar günlük olarak sınırlı yükselişler gösterirken haftayı 18,87 liradan, euro 20,08 liradan tamamladı.

Bir süredir yatay seyrini koruyan dolar haftanın ilk gününe 18,83 lira seviyesinden başlamıştı. Dolar, hafta içinde 19 lirayı aşsa da uzun süre bu seviyede tutunamadı. Dolar 18,87 liradan haftayı kapattı.

EURODA SINIRLI DÜŞÜŞ OLDU

Euro ise haftaya 20,08 TL'den başlangıç yaptı. Euro kuru, haftalık seyrini sınırlı bir düşüşle 20,06 liradan tamamladı.

Öte yandan, bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru beklentisi 22,84 TL oldu.

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Kaynak: ANKA / Ekonomi

Kahramanmaraş Ekonomi Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
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