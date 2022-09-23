Haftayı Dolar 18,41, Euro 17,93 TL'den Kapattı Ekonomi Haberleri Haftanın son gününe 18,34 TL'den başlayan dolar kuru, resmi işlem saatini 18,41 TL seviyesinden kapattı. Euro ise doların aksine düştü, 18,02 TL’den başladığı seyrini 17,93 TL’den tamamladı. Haftanın son gününe 18,34 TL'den başlayan dolar kuru, resmi işlem saatini 18,41 TL seviyesinden kapattı. Euro ise doların aksine düştü, 18,02 TL'den başladığı seyrini 17,93 TL'den tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizinde 100 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye çekti. Faiz indiriminin ardından 18,31 TL'den 18,40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, haftanın son gününe biraz gerileyerek 18,34'ten başladı. Öğlen saatlerinde dolar kuru, doların küresel para birimleri karşısında güç kazanmasıyla 18,40 TL'yi aştı. Haftayı da 18,41 TL seviyesinden kapattı. Öte yandan doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü ölçen Dolar Endeksi (DXY), 20 yılın en yüksek seviyesi olan 112,35'i gördü. Endeks, yüzde 0,93 artışla 112,25 seviyesinde seyrediyor. Bugüne 18,02 TL'den başlayan euro ise 18 TL'nin altına indi ve kapanış rakamı 17,93 TL oldu. Kaynak: ANKA / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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