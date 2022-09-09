Haftayı Dolar 18,24 Tl, Euro da 18,35 TL Seviyesinden Tamamladı Ekonomi Haberleri Dolar haftanın son işlem gününü 18,24 TL’den, euro da 18,35 TL’den kapattı. Dolar haftanın son işlem gününü 18,24 TL'den, euro da 18,35 TL'den kapattı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe 18,23 TL seviyesinde başladı. Resmi işlem saatini de 18,24 TL'den kapattı. Dolar, geçen hafta 18,26 ile yılın zirvesini görmüştü. Euro ise haftanın son işlem gününe 18,36 TL seviyesinde başladı. Haftanın ilk günü 18,02 TL'den işlem gören euro, bugün resmi işlem saatini 18,35 seviyesinden kapattı. Kaynak: ANKA / Ekonomi Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Haftayı Dolar 18,24 Tl, Euro da 18,35 TL Seviyesinden Tamamladı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.