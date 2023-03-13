Haftaya Dolar 18,96 TL'den Euro 20,33 TL'den Başladı

Yeni haftaya dolar kuru yatay seyirde 18,96 TL'den euro ise yüzde 0,79 yükselişle 20,33 TL'den başladı.

ABD'de yaşanan banka iflasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artırımı yapmayacağı beklentilerinin artmasıyla birlikte dolar değer yitirirken, euro yükselişe geçti. Doların 6 büyük para birimi karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi haftaya yüzde 0,65 düşüşle 103.483'ten başladı. Euro/dolar paritesi yüzde 0,76 yükselişle 1,0724'ten başladı.

Dünya piyasalarında bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de dolar yeni haftaya yatay seyirde 18,96 TL seviyesinden, euro ise yüzde 0,79 yükselişle 20,33 TL'den başladı.

Bu hafta piyasaların gözü bugün açıklanacak olan cari açık rakamları ile konut satışları, bütçe dengesi ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarında olacak.