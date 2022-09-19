Haftaya Dolar 18,27'den, Euro 18,25 TL'den Başladı
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Haftalık seyrine dolar 18,27 TL’den, euro da 18,25 TL'den başladı.
Haftalık seyrine dolar 18,27 TL'den, euro da 18,25 TL'den başladı.
Dolar, düşük hacimli piyasada 18,30'un üzerini görmesinin ardından yeni haftaya 18,27 liradan, euro da 18,25 TL seviyesinden başladı.
Öte yandan ekonomistler, 22 Eylül Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 13'te sabit bırakmasını bekliyor.
Kaynak: ANKA / Ekonomi