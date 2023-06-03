Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Belli Oldu
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 58,24 ile QNB Finans Portföy Sadil Serbest (Döviz) Özel Fon oldu. Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise 13,00'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu sıralandı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 58,24 ile QNB Finans Portföy Sadil Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise 13,00'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|39,059209
|58,24
|HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|30,898576
|34,08
|ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
|5,03228
|30,05
|TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON
|4,017459
|29,69
|HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,824973
|26,23
|A1 PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,869185
|24,31
|ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
|22,356321
|23,35
|QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
|1,274441
|22,49
|HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,004423
|22,37
|INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON
|1,356249
|22,36
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,281134
|13,00
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,224844
|12,59
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,148466
|12,57
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,018093
|12,54
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,060261
|12,00
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,038672
|12,00
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,452176
|11,81
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,410385
|11,66
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,090488
|11,57
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,046132
|11,48
(Sürecek)
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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