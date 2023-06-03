Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Belli Oldu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 58,24 ile QNB Finans Portföy Sadil Serbest (Döviz) Özel Fon oldu. Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise 13,00'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu sıralandı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 58,24 ile QNB Finans Portföy Sadil Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise 13,00'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: