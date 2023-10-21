Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,64 ile Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,39 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,64 ile Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,39 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON
|12,525173
|26,64
|ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
|15,742142
|26,47
|A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|11,006638
|20,73
|AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
|1,090535
|8,92
|MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON
|10,317704
|7,65
|QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,528353
|6,80
|ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
|6,059506
|6,61
|ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
|0,158911
|5,82
|AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON
|3,9857
|5,81
|QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|1,711998
|5,50
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,193173
|6,39
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,182492
|5,95
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,122402
|5,71
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,198174
|5,41
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,198779
|5,40
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,196907
|5,32
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,215777
|5,28
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,202752
|5,18
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,017917
|4,96
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,203771
|4,90
Kaynak: AA / Ekonomi