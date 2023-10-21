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Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,64 ile Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,39 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...