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Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,64 ile Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,39 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,64 ile Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,39 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON12,52517326,64
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON15,74214226,47
A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON11,00663820,73
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON1,0905358,92
MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON10,3177047,65
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,5283536,80
ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU6,0595066,61
ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU0,1589115,82
AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON3,98575,81
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON1,7119985,50
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1931736,39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1824925,95
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1224025,71
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1981745,41
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1987795,40
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1969075,32
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2157775,28
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2027525,18
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0179174,96
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2037714,90
(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

Industrial and Commercial Bank of China Ekonomi Haberler

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