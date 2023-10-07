Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 44,48 ile Inveo Portföy İstatiksel Arbitraj Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon oldu. Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,26 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 44,48 ile Inveo Portföy İstatiksel Arbitraj Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon oldu.
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,26 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
|15,204096
|44,48
|STATECH PORTFÖY ALPHA SERBEST FON
|2,848781
|17,75
|AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
|1,157427
|15,74
|AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,040624
|15,55
|A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,003191
|15,10
|AZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON
|4,197536
|12,65
|DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
|7,183043
|11,81
|ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
|94,682011
|11,69
|ATA PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON
|17,444978
|11,56
|ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
|3,807944
|11,50
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,069121
|6,26
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,640456
|6,21
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,096566
|5,84
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,04818
|5,62
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,070691
|5,52
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,181501
|5,08
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,16421
|5,07
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,25152
|5,02
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,937449
|4,99
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,098544
|4,94