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Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 44,48 ile Inveo Portföy İstatiksel Arbitraj Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon oldu. Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,26 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...