Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 33 ile Ak Portföy Mimka Serbest Özel Fon oldu. Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 9,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 33 ile Ak Portföy Mimka Serbest Özel Fon oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 9,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON
|8,317641
|33,00
|AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON
|7,034641
|29,67
|AZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON
|2,581761
|28,14
|AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|87,518644
|19,18
|ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,082065
|18,05
|INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
|3,178834
|16,29
|AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON
|3066,11308
|16,26
|AZİMUT PORTFÖY BGN SERBEST ÖZEL FON
|1,548961
|16,07
|STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,522334
|14,65
|AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON
|61,337785
|14,32
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,042887
|9,95
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,499827
|8,69
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,792549
|6,64
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,604357
|6,50
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,170274
|6,34
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,790407
|6,12
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,147952
|6,05
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,219387
|5,89
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,322087
|5,82
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,01626
|5,81
Kaynak: AA / Ekonomi