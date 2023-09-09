Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 33 ile Ak Portföy Mimka Serbest Özel Fon oldu. Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 9,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...