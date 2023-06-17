Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 108,71 ile A1 Portföy Birinci Serbest Fon oldu. Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 6,55'lİk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu sıralandı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 108,71 ile A1 Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 6,55'lİk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 5,803358 108,71 AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON 2,542975 18,35 OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON 23,475906 17,68 TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON 15,484109 16,76 NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON 24,484162 16,07 AZİMUT PORTFÖY KAAN SERBEST ÖZEL FON 3,445943 16,06 AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON 22,671549 15,70 İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON 2,6047 15,49 AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 22,938072 15,35 AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 26,081857 15,27 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,136639 6,55 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,01921 4,42 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,018286 4,04 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,637292 3,48 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,101431 3,48 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,466441 3,47 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017536 3,43 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,132035 3,25 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,027556 3,14 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,15615 3,11 (Sürecek) Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Ekonomi Haberler (Sürecek)