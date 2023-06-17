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Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 108,71 ile A1 Portföy Birinci Serbest Fon oldu. Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 6,55'lİk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu sıralandı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 108,71 ile A1 Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 6,55'lİk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON5,803358108,71
AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON2,54297518,35
OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON23,47590617,68
TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON15,48410916,76
NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON24,48416216,07
AZİMUT PORTFÖY KAAN SERBEST ÖZEL FON3,44594316,06
AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON22,67154915,70
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON2,604715,49
AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON22,93807215,35
AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26,08185715,27
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1366396,55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,019214,42
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0182864,04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,6372923,48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1014313,48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4664413,47
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0175363,43
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1320353,25
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0275563,14
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,156153,11
(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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