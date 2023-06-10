Haftanın en fazla kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları açıklandı

Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) yüzde 40,74 ile en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,15'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 40,74 ile Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,15'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 8,827589 -40,74 ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 1,953159 -40,52 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 1,629333 -22,93 AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,339693 -9,86 HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 128,046403 -9,19 HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 252,203626 -7,00 HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,702231 -6,73 A1 PORTFÖY BIST 30 DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,160195 -5,33 ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON 4,771562 -5,18 AZİMUT PORTFÖY RES SERBEST ÖZEL FON 4,588114 -5,00 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,117722 -5,15 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,051456 -0,42 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,056896 -0,12 (Bitti) Ekonomi Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu Ekonomi Haberler