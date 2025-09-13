Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,94 ile Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Axa Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,74'lük getiri ile en çok kazandıran emeklilik fonu olarak öne çıktı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 26,94 ile Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,870313
|26,94
|PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,018781
|21,31
|PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,91413
|20,44
|ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
|0,831455
|18,31
|PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,048605
|18,22
|HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,130826
|14,86
|DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON
|148,7151
|13,89
|RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,003084
|12,20
|PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,683874
|10,08
|PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
|1,418662
|9,85
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,492539
|4,74
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,619162
|3,96
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,345359
|3,83
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,580881
|3,71
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,048326
|3,67
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,011028
|3,65
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,552373
|3,58
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,536079
|3,54
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,540356
|3,52
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,167594
|3,43
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi