Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Güncelleme:
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,94 ile Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Axa Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,74'lük getiri ile en çok kazandıran emeklilik fonu olarak öne çıktı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 26,94 ile Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Axa Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,87031326,94
PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,01878121,31
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,9141320,44
ATLAS PORTFÖY SERBEST FON0,83145518,31
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,04860518,22
HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,13082614,86
DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON148,715113,89
RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,00308412,20
PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,68387410,08
PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON1,4186629,85
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4925394,74
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,6191623,96
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3453593,83
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5808813,71
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0483263,67
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0110283,65
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5523733,58
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5360793,54
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5403563,52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1675943,43
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
