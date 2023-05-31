- 200 kişiye ekmek kapısı olacak Hacıbaba Pastanelerinin yeni binası deprem yönetmeliğine uygun tasarlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, kentteki tadilatı süren 7 katlı fabrikayı hayata geçirmek için deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapımına hız kesmeden devam ediyor. 200 kişiye ekmek kapısı olacak fabrika bölgede tatlıda fiyat politikasının artmasını da engelleyecek.

Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır'da 7 katlı fabrika ile dünyayı tatlandıracak bir projesini daha tamamladı. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yapımı süren fabrika binasından 58 karot alındığını söyleyen Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini dile getirdi. 200 kişinin ekmek yiyeceği fabrika ile Ortadoğu ve Avrupa'ya açılacağını belirten Elaldı, "Hacıbaba Pastaneleri'nin yeni fabrikasını depremden önce tutmuştuk. Burayı düzenlemek için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Maalesef ülkemizi sarsan bir depremle karşılaştık. O yüzden biraz geciksek de deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde binamızı yapmak için bayağı çaba sarf ettik. Binamızda 58 tane karot aldık. Geçtiğimiz yıl 'dünyaya açılma' gibi bir programımız vardı. Dünyaya açılmamız İstanbul'dan Avrupa'ya, buradan Ortadoğu'ya olacaktır. Tatlı üretim tesisimizde yaklaşık olarak 200 kişi çalışacak. Bu kadar insan burada çalıştığı zaman memleketimize de ülkemize de bir katma değeri olacaktır. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'pahalı satış yapmayın, az kazanın, çok satın ve çok kazanın' sözünü ben bir ekol olarak kendime edindim. Hacıbaba Pastaneleri'ni 1984'te kurduğumuz zaman 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanımızla beraber dünyaya açılmadan bahsetmeye çalıştık. Bugün ise çok şükür o planlarımız bir bir gerçekleşiyor. İleriki tarihlerde mesela Avrupa ve Ortadoğu turumuz yer almaktadır. Hacıbaba'yı dünyada marka yapmak istiyoruz. Büyük konuşuyoruz ama boş konuşmuyoruz" dedi.

Faaliyete geçirilecek olan fabrikanın iç mimarı Sedat Baran, binanın 2 bin 300 metrekare kapalı alanı olan depreme dayanıklı bir yapı olduğunu belirtti. Baran, "Mimari olarak gündemin tarzını sürekli takip ediyoruz ve yeniliklere sürekli açığız. Yılmaz Elaldı'nın desteğiyle her alanda yeni çıkacak teknolojileri sürekli kendi firmamıza uyarlamaya gayret gösteriyoruz. Şu anki yapımız 2 bin 300 metrekare kapalı alanı olan depreme dayanıklı güvenilir bir yapıdır. Burada kullandığımız yöntemlerden 2023'ün deprem yönetmeliğine uygun olacak şekilde sistemlerimizi çekiyoruz. Bununla entegreli olarak da en önem gösterdiğimiz şey hijyendir. Hijyeni de Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün şartlarına uygun olacak şekilde zeminimiz tamamen epoksi, bakteri barındırmayan özel ürünler kullanıyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın temiz ürünler tüketmesidir" ifadelerinde bulundu.

(MHİ-AKK-E)

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023