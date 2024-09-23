Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır'da 25. Şubesini Açtı

Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır'da düzenlenen görkemli bir açılış ile 25. şubesini açtı. Diyarbakır 17, İstanbul 8 olmak üzere toplam 25 şube ile 800 kişiyi istihdam eden Hacıbaba Pastaneleri en iyisini, en ucuza vatandaşa sunma politikasıyla Türkiye'nin ardından Avrupa'ya açılmak için çalışmalara başladı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesinde açılışı yapılan Hacıbaba Pastaneleri 25. şubesi davul zurna eşliğinde hizmete girdi. Açılışa özel tüm davetlilere ücretsiz tatlı ikramı yapıldı. Açılış öncesinde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, bu şube ile birlikte 800 kişiye istihdam sağladıklarını ve durmadan çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Elaldı, "Hedef yok, gitmek var, durmak yok. En iyisi en ucuza politikamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bizde hedef yok, gitmek var, durmak yok. Son zamanlarda Avrupa işini biraz uzattık ama inşallah çok yakın zamanda Avrupa'ya da açılacağız. Bugün açtığımız şubemiz 25. şube. 800'e yakın istihdama ulaştık. Hep ileri diyoruz. Avrupa argemiz vardı Türkiye'nin her yerine yayılma hedefimiz var" dedi.

Türkiye'nin 5. büyük dondurma fabrikasında sona gelindi

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 25. şube açılışında yeni bir yatırım müjdesi de verdi. Elaldı, "Türkiye'nin 5. büyük dondurma süt işleme tesisini kurduk. Kısmet olursa yakında onu da bitireceğiz. Orada da en az 70-80 istihdamımız olacak. Hacıbaba'nın politikası en iyisini en ucuza vatandaşa sunmaktır. Engellilere yönelik de çalışmalarımız var. Şuan 40'a yakın engelli istihdamımız var. Bunu zaman içerisinde arttırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Marka oluşturmak dünyada en değerli işlerden biridir"

Açılışta konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise marka oluşturmanın dünyada en önemli işlerden biri olduğunu belirterek, bunu Hacıbaba Pastanelerinin başardığını söyledi. Kaya, "Yani marka oluşturmak dünyada en değerli işlerden bir tanesi. Çünkü marka oluşturmak için yatırım yapacaksınız, markaya çalışacaksınız, markanızı insanlar alıp kullanacak, bunu hakikaten Hacıbaba başardı. Hacıbaba Türkiye'de bir marka oldu. İnşallah en kısa zamanda da dünyanın bazı ülkelerinde Hacıbaba ismini göreceğiz. Allah her zaman işinizi açık etsin, bol gelir kazanın ki daha çok şube açıp insanları çalıştırın, daha çok insanın evine ekmek götürmesine vesile olun. Hacıbaba markasının arkasında önemli bir akıl, önemli bir çalışma var, kendilerini kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konpetilerle gerçekleşen açılışta kurdeleyi DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri birlikte kesti. - DİYARBAKIR