ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Hacettepe Teknokent'in yeni Genel Müdürü Sinan Pekşen oldu.

Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, Pekşen, Hacettepe Teknokent'in, dünyada Türkiye'yi başarıyla temsil eden, evrensel bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunan, ileri teknoloji üreten Ar-Ge firmalarının buluşma yeri olmaya devam etmesi amacıyla göreve başladı.

Pekşen, TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra ODTÜ Havacılık Mühendisliği bölümünü başarıyla tamamladı ve ODTÜ'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı.

2003'te Maine Üniversitesinin Marmara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Executive MBA programını bitiren Pekşen, halen Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Felsefe Ana Bilim Dalı'nda doktora yapıyor.

Pekşen, TUSAŞ'ta çalıştığı dönemde tasarım mühendisi ve proje lideri olarak Boeing, Airbus ve Lockheed Martin gibi firmalarla yürütülen pek çok yerli ve uluslararası projede çalıştı, Petrol Ofisi'nde çalıştığı dönemde kurumsal satış, müşteri yönetimi gibi alanlarda görev aldı.

2006 Adecco ile danışmanlık sektörüne adım atan Pekşen, 2015'te yine sektörün önde gelen şirketlerinden Randstad Türkiye organizasyonunda sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak operasyonel yönetimi üstlendi.

Pekşen, iş hayatına başladığı 1994'ten bu yana çok kültürlü ve uluslu şirketlerde; iş, ekip, süreç, operasyon, bütçe, satış ve müşteri ilişkilerinin yönetimi konularında edindiği tecrübeleri Hacettepe Teknokent'e taşıyacak.