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Hacer Gökmen: Kadın İstihdamına Örnek Gözlemeci

Hacer Gökmen: Kadın İstihdamına Örnek Gözlemeci
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Çankırı'da, 52 yaşındaki Hacer Gökmen, açtığı gözlemeci dükkanıyla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara istihdam yaratıyor. Eşini kaybettikten sonra çocukları için hayata tutunan Gökmen, azmiyle birçok insana ilham veriyor.

Çankırı'da yaşayan 52 yaşındaki Hacer Gökmen, açtığı gözlemeci dükkanıyla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara istihdam oluşturuyor. Eşini kaybettikten sonra çocukları için hayata tutunan Gökmen, azmiyle gençlere örnek oluyor.

Çankırı'da yaşayan 52 yaşındaki Hacer Gökmen, yıllardır evinde yaptığı hamur işi yemeklerin arkadaşları tarafından çok beğenilmesi üzerine kendi iş yerini açmaya karar verdi. 4 çocuk annesi Gökmen, yaklaşık 6 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından hem çocuklarına hem de ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla iş yeri açmaya karar verdi.

İl merkezinde gözleme üzerine bir dükkan açan Gökmen, müşterilerine kendi elleriyle hazırladığı lezzetli gözlemeleri sunuyor. Aynı zamanda ev hanımları ve üniversite öğrencilerine saatlik çalışma imkanı sağlayarak kadınlara istihdam oluşturuyor. Gökmen, dükkanını sadece bir geçim kaynağı olarak görmeyip topluma da katkıda bulunmayı hedefliyor. Hacer Gökmen'in çalışma azmi ve başarısı, gençlere de ilham kaynağı oluyor.

Hamur işleriyle uğraşmayı çok sevdiğini ifade eden Gökmen, "Çocuklarıma ve eşe dosta pasta börekler yaparken kendimi bir anda böyle bir işletmenin başında buldum. Yaptığım yemekler herkes tarafından beğeniliyordu. Oğlum da özellikle böyle bir işletme açmamı çok istiyordu. Önce kahve, pasta ve börek üzerine düşündük, daha sonra gözlemeci dükkanımızı açtık. Şu anda burada çeşitli gözlemeler yapıyoruz. Saatlik çalışan öğrenciler ve arkadaşlarım da bana destek oluyor. Onların yardımı olmasa bunu tek başıma yapamazdım" dedi.

Gökmen, dükkanın hem geçim kaynağı hem de bir mutluluk sebebi olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımın geleceği için bir şeyler yapmam gerekiyordu. İnsanlar tarafından aldığım güzel yorumlar da beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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