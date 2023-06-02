Habur Gümrük Kapısı'nda Kaçak Sigara ve Cep Telefonu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki operasyonda, 1250 paket kaçak sigara ile 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkındaki soruşturma, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki operasyonda, 1250 paket kaçak sigara ile 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir minibüse yönelik gerçekleştirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucu minibüs "şüpheli" bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Taramada araçta birçok noktada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı arama yapan ekipler, aracın sigorta kutusunun içine gizlenmiş 4 cep telefonu ile sigorta kutusunun içi ile farların ve tamponların boşluklarına gizlenmiş 370 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bir diğer operasyonda ise yurda giriş yapmak üzere gelen bir araç şüpheli görülerek yakın takibe alındı. Araçta yapılan ilk aramada 2 kaçak cep telefonu ile 280 paket kaçak sigara tespit edildi. Daha sonra detaylı arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli araçta toplam 880 paket kaçak sigara ile 17 kaçak cep telefonu bulundu.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.