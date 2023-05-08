Habur'da kaçak cep telefonu, kulaklık ve sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 10 cep telefonu, 947 cep telefonu kulaklığı ve 620 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen bir minibüs riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi.

Ekiplerin refakatinde aranan minibüsün taban kısmına sonradan eklendiği fark edilen, yakıt deposu görünümünde plastik hazne belirlendi.

Zula olarak kullanıldığı anlaşılan hazneden çıkarılan 10 cep telefonu, 947 cep telefonu kulaklığı ve 620 paket kaçak sigaraya el konulurken, söz konusu eşyanın toplam piyasa değerinin 2 milyon 153 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.