"Habermetre 1 - 7 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta, "Bilişim 500 Araştırması" ve markaların "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Sürdürülebilirlik" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

Türkiye'de "bilişimin en iyileri" ödüllerini aldı

Türkiye'nin en büyük bilişim şirketlerinin yer aldığı Bilişim 500 Araştırması'nın 2021 yılı sonuçları açıklandı. İlk 500 bilişim firmasının toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 214 milyar TL oldu. Bilişim 500 Araştırması kapsamında; Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde Yılın AR-GE Yatırımı Kategori birincisi Logo Yazılım olurken, Yılın Yapay Zekâ Kategori birinciliğini KoçSistem aldı. Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategori birincisi Karel Elektronik, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori birincisi Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi Corning Optik İletişim, Yılın Hizmet İhracatı Kategori birincisi Teleperformance Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Roof Stacks Yazılım oldu. İlk 500 Bilişim Şirketi birincilik ödülünü ise Turkcell aldı.

Türk Telekom ve Korea Telecom'dan stratejik iş birliği

Türk Telekom ve Korea Telecom, 5G alanında Ar-Ge çalışmaları ve sonrasında bu çalışmaların ticarileştirilmesi projeleri, start-uplar için ortak yatırım fırsatlarını değerlendirme ve TV platformları için medya içerik alışverişini içeren geniş kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Martı, New York Borsası'na açılıyor

Martı, kuruluşundan dört yıl sonra New York Borsası'na açılıyor. Şirkette yapılan açıklamaya göre, işlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası'nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı'nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.

Güler Sabancı'dan Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar İçin Çağrı

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının sorun ve ihtiyaçlarına odaklanan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin dijital portalı ve Fırsatlar Haritası açıldı. Fırsatlar Haritası sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar; iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına kolaylıkla erişim sağlayabilecekler. Projenin destekçisi ve yürütücüsü Sabancı Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Özel sektördeki tüm değerli kurum ve kuruluşları Fırsatlar Haritası'nda yerlerini almak üzere davet ediyorum. Genç kadınları eğitime ve iş hayatına, dolayısıyla da topluma kazandırmak ancak kolektif etkiyle mümkün." dedi.

Türk Hava Yolları, Ayçiçeği Yaka Kartı uygulamasıyla görünmeyen engellere farkındalığı artırıyor

Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları, Engelsiz Seyahat uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı misafirlerinin seyahat deneyimlerini ''Ayçiçeği Yaka Kartı'' projesiyle iyileştiriyor. Bayrak taşıyıcı, ''Farklılıklar Değer Katar'' programı kapsamında; Otizm, Demans, Kaygı Bozukluğu, Görme ve Duyma Güçlüğü gibi görünmeyen engelleri olan misafirlerine sunduğu Ayçiçeği Yaka kartlarıyla, hem yer hizmetleri çalışanlarının hem de kabin ekiplerinin farkındalığına katkıda bulunuyor.

Kordsa, İtalyan Microtex'in çoğunluk hissesini aldı

Kordsa, İtalyan Microtex Composites firmasının çoğunluk hisselerini satın alma sürecini tamamladı. Şirket, kompozit alanında yeni yatırımıyla Avrupa'daki varlığını güçlendirecek. Avrupa'da ağırlıklı olarak süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketini portföyüne katarak kompozit alanındaki yetkinliklerini artıran Kordsa, yaptığı yatırımla sektörel ve ürün bazlı çeşitlilik sağlamayı hedefliyor.

Kripto parayla işlem yapanların oranı %74 arttı

Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu, Akademetre iş birliğiyle üçüncü kez gerçekleştirdiği Türkiye'nin en kapsamlı "Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye'de kripto parayla işlem yapanların oranı yüzde 74 artış gösterdi. Her 10 kişiden 4'ü kripto para piyasalarını kârlı bulduğunu söyledi. Yerli platformların tercih edilme oranı yüzde 51.4 olarak öne çıktı. Araştırmada yüksek getiri de öne çıkan detaylardan biri oldu. Buna göre, her 10 kişiden 9'u kripto parayı yüksek getiri beklentisiyle tercih ediyor.

Dijital medya yatırımları yüzde 151 artışla 19 milyar TL sınırına dayandı

Deloitte tarafından hazırlanan 2021 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, Türkiye'de toplam dijital medya yatırımları yüzde 151 artışla 18 milyar 867 milyon TL'ye ulaştı. Perakende, yayıncılık ve bilgi teknolojilerinin pastadan en büyük payı aldığı dijital reklam faaliyetlerinde video yatırımları neredeyse 3 kat artış gösterdi. Yatırımların yüzde 73'ünde ise mobil platformlar hedeflendi.

Anastasia Zoteeva: Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde çalışan ve yüzde 80'ini Türk vatandaşlarının oluşturduğu geniş Rus-Türk ekibinin ortak çabalarıyla proje hedefine ulaşacaklarını dile getirerek, "Başaracağız ve Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız" dedi.