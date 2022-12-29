Haberi duyan SGK binasına koştu: Uzun kuyruklar oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesine ilişkin açıklanmasının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne'de EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının önünde yoğunluk oluşturdu.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen birçok vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binalarının yolunu tuttu.

Emeklilik için yaşının daha önceden dolduğunu fakat borcu olan günlerin ödemesini yapamadığını söyleyen Hafize Akyıldız, kararın açıklanmasının ardından doğum borçlarını yapılandırmak için sıraya girdiğini belirtti.

"Sevindirici bir karar oldu"

Keşan'dan gelen Hicabi Çelik, "EYT için başvuracağım. Sigortam var onun üstüne Bağkur borçlanmam vardı borcumu ödeyip emekli olmayı istiyorum. Yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. Uzun süredir açıklanmasını bekliyorduk. Sevindirici bir karar oldu" dedi.

Emekli olmak istediğini ve bunun için sıraya girdiğini söyleyen Hicran Gider, "Emekli olmak istiyoruz ama bakacağız içeri girince. Doğum borçlanması için geldim. Emekli olabilecek miyim bilmiyorum ama içeri danışacağım. Tam bilgim yok. İnşallah olacağım. Çıkan karara sevindik sonuçta genç yaşta emekli olacağız inşallah" diye konuştu.

"Bu haber bize sürpriz oldu"

Askerlik borcu için geldiğini söyleyen Cemal Boztepe, "Sistemlerde kapalı diyorlar ama inşallah olur bizde emekli oluruz. EYT son güne de kalsa yüzümüz gülecek. Yaş sınırı bekliyordum açık konuşmak gerekirse, bu biraz sürpriz oldu. Daha erken olsaydı daha iyi olurdu bu kadar kalabalık olmazdı. Ama karar çok güzel oldu. En azından beklediğimizi almış olduk" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE