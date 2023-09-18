GYODER Heyeti Riyad'da Suudi Arabistan Yetkilileriyle Görüştü

GYODER heyeti, Riyad'da düzenlenen Cityscape Global 2023 etkinliğine katılarak Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ve Suudi Arabistan Milli Konut Şirketi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki gayrimenkul sektörünü güçlendirecek iş birliği stratejisi ve erişilebilir kiralık konut üretimini destekleme hedefi üzerine konuşuldu.

Riyad'da düzenlenen Cityscape Global 2023'e katılan GYODER heyeti, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ve Suudi Arabistan Milli Konut Şirketi (NHC) yetkilileriyle bir araya geldi.

GYODER açıklamasına göre, Riyad Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cityscape Global 2023'de, dünyanın en büyük gayrimenkul geliştiricileri, mimarlar, PropTech girişimcileri ve yüklenicileri katılımcı olarak yer aldı.

Global etkinliğe, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, GYODER Başkan Yardımcıları Cem Yılmaz, Tuğra Gönden, GYODER Körfez Ülkeleri Temsilcisi İdris Demirhan ve ilk kez uluslararası arenaya taşınan Design Hub Türkiye yöneticilerinden oluşan bir heyet katıldı.

Global etkinlikte, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Macid el-Hukayl ve NHC Üst Yöneticisi (CEO) Mohammed Al Buty ile bir araya gelen GYODER yetkilileri, iki ülke arasındaki gayrimenkul sektörünü güçlendirecek iş birliği stratejisi ve arsa maliyetini ortadan kaldırarak erişilebilir kiralık konut üretimini destekleme hedefiyle geliştirilen GYODER Yeni Konut Modeli üzerine görüşmelerde bulundu.

Fuarda, GYODER Başkanı Kalyoncu, "Mimarlıkta Disiplinlerarası İşbirliğini Keşfetmek" panelinde konuşma yaptı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Kalyoncu, "Yıllardır, akıllı şehirler kavramı şehirlerimizin gündeminde ama sadece akıllı olmaya çalışarak şehirlerimizi bu noktaya getirebildik. Şehirlerimizin sadece akıllı olması yetmiyor. Dünyamızın hem akıllı hem de vicdanlı şehirlere ihtiyacı var. Bunu da ancak güçlü iş birlikleriyle hayata geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal afetler sonrasında tasarım disiplininin katılımcı yönetim süreci ile nasıl işlediğine ve disiplinlerarası iş birliğinin önemine dikkati çeken Kalyoncu'ya panelde, Kral Abdullah Finans Bölgesi (KAFD) İş Geliştirme Direktörü Sherif Anis, Bahreyn'de faaliyet gösteren Mohamed Salahuddin'den BIM Müdürü Abeer Taysir Garadah ve Drees& Sommer'den Tasarım ve İnovasyon Başkanı Abdulmajid Karanouh konuşmacı olarak eşlik etti.

Cityscape Global 2023'ün kapanış gününde düzenlenen "Turkey Focus: Future Projects" panelinde ise GYODER Başkan Yardımcısı Tuğra Gönden, Aremas Başkanı Vedat Arslan, Maestro Global Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Akgül ve Rönesans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Yaşar, Türk gayrimenkul sektörünün gelecek vizyonu üzerine açıklamalarda bulundu.

Gönden, "Kentsel dönüşüm ve deprem sonrası için 5-6 milyon konutun dönüşmesi lazım. Yeni konut modeli, özellikle ulaşılabilir fiyatlarda kiralık konut üretimi için önemli bir yöntem olacaktır. Bunun için kamu ve özel sektör iş birliği dışında uluslararası kurumsal yatırımcılar için de önemli fırsatlar doğacaktır." ifadelerini kullandı.

GYODER, DEİK, Türkiye Tasarım Vakfı ve BIM4TURKEY öncülüğünde kurulan Design Hub Türkiye Platformu ise fuar süresince uluslararası ziyaretçilerini ağırladı.

Design Hub Türkiye, Türkiye'de bulunan mimarlık, mühendislik, BIM ve proje yönetim konularında hizmet veren 200'den fazla şirketi temsil ederken, bu şirketlerin yurt dışı projelere erişmeleri yolunda bir köprü vazifesi gördü.

Gelişen küresel gayrimenkul ekosistemine entegre olan Design Hub Türkiye, dünyada kabul gören tüm markalarla yarışabilecek düzeydeki bilgi birikimi ve iş yapma deneyimi olan Türk mimarlık, mühendislik, BIM ve proje yönetim şirketlerini uluslararası arenada temsil etmeye devam edecek.