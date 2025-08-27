"GYODER Gösterge" 2025 İkinci Çeyrek Raporu yayımlandı

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğinin (GYODER) gayrimenkul sektörünün alt segmentlerinin 3'er aylık dönemler halinde irdelendiği raporuna göre, yılın ikinci çeyreğinde 356 bin 107 konut satıldı.

Gayrimenkul sektörünün veriye dayalı kapsamlı yayınlarından biri olan GYODER Gösterge'nin 40. sayısı "Kentsel Dönüşümün Neresindeyiz?" dosya konusuyla çıktı.

Derneğin, Ziraat GYO'nun katkısıyla hazırladığı GYODER Gösterge 2025 İkinci Çeyrek Raporu'na göre, Türkiye'de toplam konut satışları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1, önceki çeyreğe göre ise yüzde 6,1 artarak 356 bin 107'ye ulaştı. Bu veri, 2022'de gerçekleştirilen 406 bin 335 konut satışından sonraki en yüksek ikinci çeyrek satış performansı olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, yabancılara konut satışındaki gerileme eğilimi devam ederken, 2025'in ikinci çeyreğinde bu kesime 4 bin 776 konut satıldı. Yabancılara satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,3'e geriledi. Bu dönemde, faiz indirimi beklentisi, krediye erişimin kolaylaşması ve yatırımcıların gayrimenkule yönelmesi piyasadaki hareketliliği destekleyen temel unsurlar oldu.

İstanbul'da metrekare başına konut birim fiyatı 63 bin 279 lira

Rapora göre, bu dönemde konut fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim sürdü. Yıllık fiyat artışı ilk çeyrekte yüzde 31,8, ikinci çeyrek sonunda yüzde 32,7 oldu. Böylece artış trendi 3 çeyrek devam etti.

Reel bazda fiyatlar, haziran itibarıyla yüzde 1,7 geriledi. Ankara'da reel değişim yüzde 5,3 ile pozitif kaldı. Fiyatlar, İstanbul'da yüzde 1,8, İzmir'de yüzde 2,4 düştü.

Yeni konut fiyatlarında sınırlı gerileme gözlendi, yıllık artış oranı yüzde 33,5'ten yüzde 32,3'e düştü. Reel bazda yeni konut fiyatları, haziranda yüzde 1,9 geriledi.

Türkiye genelinde metrekare başına konut birim fiyatı 39 bin 738 liraya ulaştı. Metrekare başına konut birim fiyatı İstanbul'da 63 bin 279 lira, İzmir'de 43 bin 963 lira, Ankara'da ise 35 bin 674 lira olarak hesaplandı.

İstanbul'da ofis kiralamaları metrekare bazında azaldı

İstanbul ofis piyasasında metrekare bazında toplam kiralanan alan büyüklüğü, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 103 bin 367 metrekare oldu.

İlk çeyrekte 67 bin 89 metrekare, ikinci çeyrekte ise 36 bin 278 metrekare için kiralama işlemi yapıldı. Arz ise 7,18 milyon metrekare seviyesinde sabit kaldı. Boşluk oranı yüzde 9,9 ile sınırlı bir artış göstererek durağanlığını korudu.

Gerçekleşen işlemlerin yüzde 81'i metrekare, yüzde 62'si adet bazında yeni kiralamalardan oluştu. Yeni kiralama işlemleri metrekare bazında geçen yıla göre yüzde 23 azaldı. Bu azalış, kiracıların yüksek kira seviyeleri nedeniyle yeni alanlara geçmek yerine mevcut sözleşmelerini yenilemeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Bölgesel dağılıma bakıldığında, kiralama işlemlerinin yüzde 47'si merkezi iş alanlarında, yüzde 47'si ise Anadolu Yakası'nda gerçekleşti. Büyük metrekareli ofis alanlarının sınırlı olması nedeniyle şirketlerin daha küçük metrekareli alanlara yöneldiği görüldü. Bu eğilim, birincil kira seviyeleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor.

Yıl sonuna kadar 5 yeni AVM açılması bekleniyor

2025 yılı temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde 437 alışveriş merkezi mevcut ve toplam kiralanabilir alan yaklaşık 13,5 milyon metrekare. Yıl sonuna kadar 162 bin metrekare büyüklüğünde 5 yeni AVM açılması bekleniyor. Böylece 2025 sonunda toplam arzın 13,7 milyon metrekare seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Organize perakende yoğunluğu, Türkiye genelinde 1000 kişi başına 158 metrekare düzeyindeyken İstanbul 307 metrekareyle ülke ortalamasının yaklaşık 2 katı yoğunlukla öne çıkıyor. Yıl sonuna kadar bu yoğunluğun Türkiye genelinde 160 metrekareye ulaşması bekleniyor.

Lojistik alanlarında arz sınırlı

İstanbul-Kocaeli ekseninde ticari amaçlı 7,5 milyon metrekare lojistik alan bulunuyor. İnşaat halindeki projeler 500 bin metrekareyle sınırlı kaldı. Bu durum kiralama hacmini etkiledi.

Yılın ilk yarısında kiralama işlemleri geçen yıla göre yüzde 71 azalarak, 55 bin 654 metrekareye geriledi. En çok kiralama yapan sektör, yüzde 77 ile perakende oldu. Boşluk oranları İstanbul Avrupa'da yüzde 2, İstanbul Asya'da yüzde 1,2, Kocaeli'de yüzde 1,8 olarak hesaplandı. Aylık birincil kira, metrekare başına dolar bazında 11 dolar, Türk lirası bazında 420 lira seviyesine ulaştı. Arzın sınırlı kalması, kira fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Turizm tarafında ise ülkede toplam 873 bin odalık 21 bin 196 işletme belgeli ve 65 bin odalık 629 yatırım belgeli tesis mevcut. Antalya, 288 bin odayla en yüksek kapasiteye sahip şehir konumunda bulunuyor.

Gayrimenkul Yatırım Fonu pazarının yıllık büyüme oranı yüzde 78,9

30 Haziran 2025 itibarıyla 244 Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) yatırım aldı. GYF'lerin büyüklüğü, önceki çeyreğe göre yüzde 19,3 artarak 175,1 milyar liraya ulaştı. 2024'ün ikinci çeyreğiyle kıyaslandığında pazarın yıllık büyüme oranı yüzde 78,9 oldu.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, GYODER Gösterge'nin 40. sayısına ilişkin, her yeni sayının, Derneğin, sektöre ayna tutma görevinin bir adım daha ötesine geçtiğini gösterdiğini belirtti.

Bu yayının, GYODER'in bilgi üretme misyonunun taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Çekici, "Sadece verileri değil, bu verilerin rehberlik ettiği stratejileri, yönelimleri ve dönüşümleri de sundu. 40 sayı boyunca zamanın ruhunu verilerle anlatan bu yayının parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.