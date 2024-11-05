GYİAD'dan Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Vizyon Anketi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, Cumhuriyet'in 101. yılını geride bıraktığımız bugünlerde, genç iş dünyasının yakın geleceğe yönelik öngörülerini ortaya konmak amacıyla üyeleri arasında bir 'vizyon anketi' düzenledi.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Cumhuriyet'in 101. yaşının kutlandığı bu yılki 29 Ekim vesilesiyle, iş dünyasının yakın geleceğine ilişkin bir anket düzenleyerek, genç girişimci ve üst düzey yöneticilerden oluşan üyeleri arasında bir vizyon taraması yaptı. Anket kapsamında üyelere şu soru yöneltildi: Sizce gelecek 10 yılda Türkiye iş dünyasını bekleyen en büyük global iş fırsatları hangi alanlarda bulunuyor?

Anket nasıl yapıldı?

Dernek üyelerinin global iş vizyonunu ortaya koymak amacıyla düzenlenen anket için öncelikle kapalı uçlu bir soru formu hazırlandı. Bu ön hazırlık çerçevesinde, Türkiye'nin ve dünyanın saygın iş yayınları taranarak, gelecek deyince en çok akla gelen ve konu edilen iş alanlarını içeren 12 maddelik bir liste oluşturuldu. Liste oluşturulduktan sonra derneğin 300'e yakın üyesinin dikkatine sunulan anket kapsamında, katılımcılardan en çok potansiyel gördükleri, büyük fırsatlar arz ettiklerini düşündükleri 5 alanı belirtmeleri istendi.

Dernek üyelerine göre en büyük fırsatları barındıran 5 alan

Kısa sürede ciddi bir ilgi gören ankete teknolojiden tarıma, ağır sanayiden dış ticarete kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 82 üye yanıt verdi. Anket sonucuna göre dernek üyeleri, en büyük global iş fırsatlarının 'Yapay zeka, robotik ve makine öğrenimi' alanında bulunduğunu düşünüyor. Bu seçeneği tercih eden üyelerin sayısı 65'i buluyor.

En çok işaretlenen bu alanı, 'Havacılık ve uzay teknolojileri' ile 'Teknolojik tarım' kategorileri takip ediyor. Bu iki kritik sektörün üyelerden aldıkları oy sayıları eşit. Üyelerden 33'er kişi, bu alanların yakın gelecek için büyük fırsatlar barındırdığı kanaatini taşıyor. 30 katılımcının tercih ettiği 'Yeşil/yenilenebilir enerji' ile 28 üye tarafından tercih edilen 'Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çözümleri' de ilk beş içinde yer alan seçenekler oldular.

Dernek üyelerinin oylamasına sunulan diğer 7 seçenek ise, tercih sayılarına göre şöyle sıralandılar: Nanoteknoloji (16), elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri (14), fintech (11), e-ticaret ve lojistik hizmetleri (11), büyük veri işleme (9), biyoteknoloji ve sağlık (9), blockchain teknolojileri (6).

Anket hakkında açıklama yapan GYİAD Başkanı Mustafa Özer, "Genç yönetici ve iş insanlarının sesi olarak, iş dünyasının bugününden çok geleceğine odaklanmış durumdayız. Bütün karar, inisiyatif ve faaliyetlerimizde bu temel ilkeyi esas alıyoruz. Bu çerçevede iş dünyasının geleceği hakkında ortaya bir vizyon koymayı özellikle önemsiyoruz. Geleceğe odaklanma ve yönelme konusunda üyelerimiz de güçlü bir motivasyona sahip. Bir yandan mevcut işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, diğer yandan genç yönetici ve girişimciler olarak dünya trendlerini yakından takip ediyorlar. Bu gerçeğin düzenlediğimiz vizyon anketinin sonuçlarına da yansıdığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi. - İSTANBUL