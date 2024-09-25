Üye Girişi
Haberler

Güvenli Ödeme Sistemi ile İkinci El Araç Satışında Dolandırıcılığa Son

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Eylül'de yürürlüğe girecek 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile ikinci el araç alım satım işlemleri daha güvenli hale gelecek. Yeni sistem sayesinde nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi riskleri ortadan kalkıyor.

Güvenli Ödeme Sistemi ile araç satışında dolandırıcılık ortadan kalkacak

27 Eylül'de 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu hale gelecek

2'nci el araç satışında yeni dönem başlıyor

İSTANBUL - Araç satışında alıcıyı ve satıcıyı koruma amacıyla uygulanacak 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül itibariyle zorunlu hale geliyor.

İkinci el araç alım satımı sırasında nakit olarak ödenecek araç satış bedelini güvence altına alan 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'de zorunlu hale geliyor. Yeni sistem ile dolandırıcılıkların önüne geçilmesi, alıcıyı ve satıcıyı korumak hedefleniyor.

Araç satışında sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkıyor

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi ile nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Yeni ruhsatın çıkması yani satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Ağustos'ta yetki belgesi bulunan işletmelerde zorunlu olarak uygulanmaya başladığını, 27 Eylül'de ise tüm araç satışları için zorunlu hale geleceğini belirten Galerici Gökhan Ardeşen, "Güvenli Ödeme Sistemi çok basit uygulanacak bir sistem. Bu yöntem ile araç alım satımı çok daha güvenli oluyor. Sisteme dahil olan bankalarda araç bedeli ortak havuzda tutuluyor. Araç satışı gerçekleştiğinde siteme dahil bankaya bildirim gidiyor ve banka havuzda bekleyen satış bedelini anında satan kişinin hesabına aktarıyor" dedi.

Uygulama güvenli bir sistem olduğunu ifade eden Ardeşen, "Biz yetki belgesi bulunan işletmeler olarak güvenli ödeme sistemini şuanda kullanıyoruz. Araç satışında banka, satış bedelinden 105 lira mahsup edecek. Bu bedelin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak. Sistemi Ticaret Bakanlığı denetleyecek" şeklinde konuştu.

Güvenli Ödeme Sistemi ile İkinci El Araç Satışında Dolandırıcılığa Son
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dolandırıcı Teknoloji Otomobil Güvenlik Ekonomi Finans Hukuk

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli su kesintisi! 25-26 Eylül Gebze, Gölcük, İzmit su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Şehitkamil 25-26 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla CANLI izle! Adalet 25 Eylül Çarşamba Leyla 3. bölüm NOW TV Leyla SON bölüm izle! CANLI maç izle! (GALATASARAY PAOK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir? 26 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Boğa, İkizler, Kova burcu yorumu! 26 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });