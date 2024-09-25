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Güvenli Ödeme Sistemi İle İkinci El Araç Satışında Dolandırıcılığa Son

Güvenli Ödeme Sistemi İle İkinci El Araç Satışında Dolandırıcılığa Son
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27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek olan 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile ikinci el araç alım satımında dolandırıcılık riskleri azaltılacak. Yeni sistemin amacı alıcıyı ve satıcıyı korumak.

Araç satışında alıcıyı ve satıcıyı koruma amacıyla uygulanacak 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül itibariyle zorunlu hale geliyor.

İkinci el araç alım satımı sırasında nakit olarak ödenecek araç satış bedelini güvence altına alan 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'de zorunlu hale geliyor. Yeni sistem ile dolandırıcılıkların önüne geçilmesi, alıcıyı ve satıcıyı korumak hedefleniyor.

Araç satışında sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkıyor

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi ile nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Yeni ruhsatın çıkması yani satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Ağustos'ta yetki belgesi bulunan işletmelerde zorunlu olarak uygulanmaya başladığını, 27 Eylül'de ise tüm araç satışları için zorunlu hale geleceğini belirten Galerici Gökhan Ardeşen, "Güvenli Ödeme Sistemi çok basit uygulanacak bir sistem. Bu yöntem ile araç alım satımı çok daha güvenli oluyor. Sisteme dahil olan bankalarda araç bedeli ortak havuzda tutuluyor. Araç satışı gerçekleştiğinde siteme dahil bankaya bildirim gidiyor ve banka havuzda bekleyen satış bedelini anında satan kişinin hesabına aktarıyor" dedi.

Uygulama güvenli bir sistem olduğunu ifade eden Ardeşen, "Biz yetki belgesi bulunan işletmeler olarak güvenli ödeme sistemini şuanda kullanıyoruz. Araç satışında banka, satış bedelinden 105 lira mahsup edecek. Bu bedelin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak. Sistemi Ticaret Bakanlığı denetleyecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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