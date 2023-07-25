Güven Endeksi Temmuzda Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, temmuz ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düşüş gösterdi. Hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azalış yaşandı. Ayrıca, hizmet sektöründe iş durumu ve talep beklentisi azalırken, perakende ticaret sektöründe iş hacmi-satışlar ve mal stok seviyesi düştü. İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerde artış olmasına rağmen toplam çalışan sayısı beklentisi azaldı.

Güven endeksi temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziranda 118,1 iken temmuzda 117,3'e geriledi.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4 artarken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,7 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,4 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda 117,7 iken bu ay 114,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3 yükselirken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 6 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,9 iken bu ay 88,1'e düştü.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 2,3 azalış gerçekleşti.