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Güven Endeksi Nisan Ayında Sektörlerde Düşüş Gördü

Güven Endeksi Nisan Ayında Sektörlerde Düşüş Gördü
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında hizmet sektöründe güven endeksi %4,3, perakende ticaret sektöründe %2,5 ve inşaat sektöründe %4,2 azaldı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,3 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,3 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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