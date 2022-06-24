Güven endeksi, inşaat sektöründe yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda güven endeksi; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düştü, inşaat sektöründe yükseldi.

TÜİK, haziran ayı ile ilgili hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,3 azaldı, inşaat sektöründe ise yüzde 1,7 arttı.