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Güven Endeksi Hizmet Sektöründe Azaldı, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında hizmet sektöründe yüzde 2,0 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 1,1 arttı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,0 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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